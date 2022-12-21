Армія РФ вкотре обстріляла житлові квартали Херсона

Російські окупаційні війська протягом доби 20 грудня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За словами очільника області, ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Внаслідок російських обстрілів 19 грудня загинули 2 людей, 3 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.