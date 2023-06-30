Армія РФ вночі атакувала Запоріжжя, обстріляла 16 населених пунктів області: двоє загиблих

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 29 червня ворог завдав удару по 16 населених пунктах. Через російську агресію дві людини загинули.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти хаотично били по 16 населених пунктах.

Також ворог вночі атакував обласний центр. Руйнування зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури.

По Левадному та Новодарівці загарбники здійснили 7 обстрілів з РСЗВ. 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську.

"На жаль, загинули двоє цивільних - у Новоданилівці 66-річна жінка, а у Малій Токмачці - 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення", - повідомив Малашко.

Він зауважив, що за добу додався 31 зруйнований об'єкт житлового фонду.

Напередодні ворог обстріляв 18 населених пунктів Запорізької області. Від ворожих снарядів одна людина дістала поранення.