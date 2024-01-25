Армія РФ вночі запустила дрони: в Одесі 6 постраждалих, на Дніпропетровщині є влучання в підприємство (ФОТО)

В ніч на 24 січня армія країни-агресора РФ атакувала Україну дронами. В Одесі є влучання у промисловий об'єкт, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, 6 людей постраждали. Ворожий безпілотник також влучив у підприємство на Дніпропетровщині, сталася пожежа.

ППО знищила 11 "шахедів"

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - РФ. та мис Чауда - Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова та однією - з окупованої Донеччини.

Зазначаться, що у результаті бойової роботи знищено 11 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

В Одесі є влучання у промоб'єкт

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили на Одещині 10 «шахедів».

"Один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована", - зазначив Кіпер.

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

За словами очільника області, постраждало чотири людини, їм надано допомогу на місці. Також одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації. На місці працювали вибухотехніки.

Крім того, росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею відкинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху.

Дрон влучив у підприємство на Дніпропетровщині

Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Криворізькому районі внаслідок влучання ворожих безпілотників на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля, рятувальники пожежу приборкали.

Також за ніч окупанти двічі вдарили з артилерії по Нікопольському району. Били по райцентру та Мирівській громаді. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

У Харківській області протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти з авіації обстріляли Земляний Яр, Зибине Чугуївського району, Красне Перше, Табаївка, Піщане Куп'янського району.

Також ворог обстріляв с. Велика Рогань Харківського району. Травмовано 4 людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав поранень мʼяких тканин голови та обличчя та кінцівок. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано 4 житлових будинки, легкові автомобілі.

Крім того окупанти завдали удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство.

Внаслідок обстріляв с. Роздольне Чугуївського району пошкоджено 2 складських приміщення.

На Херсонщині є загиблий та 10 поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, два навчальні заклади, об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення.

Окупанти гатили по 23 мирних містах та селах Запорізького краю

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, за добу ворог завдав по області 124 удари.

79 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Гуляйпільського, Полтавки, Білогір'я, Чарівного, Степногірська, Лобкового, Кам'янського, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Ворог атакував 38 безпілотниками Таврійське, Гуляйполе, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Гуляйпільське, Левадне, Затишшя й П'ятихатки, гатив з авіації по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці, а також здійснив 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоандріївки й Нового.

За добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.