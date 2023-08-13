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Армія РФ вранці вбила 7 людей на Херсонщині. Серед них - немовля
Армія країни-агресора РФ 13 серпня обстріляла населені пункти Херсонської області. Через російську агресію загинули 7 людей.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ", - зазначив він.
У селі зафіксовано 12 прильотів. Відомо, що загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована. Наразі вона отримує медичну допомогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей - двоє чоловіків та жінка, а також немовля.
Ще одна дитина - хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні у тяжкому стані. Пізніше стало відомо, що він помер.
Обстріляла армія РФі магазин у Комишанах. Внаслідок чого 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі.
Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 12 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.
Так, у селі Понятівка Дар'ївської громади Херсонської області 12 серпня снаряд влучив у житловий будинок. Численні травми отримав 70-річного чоловік.
Також в селі Одрадокам’янка Тягинської громади окупанти скинули вибухівку з дрона, влучивши прямо на подвір’я місцевих мешканців. Важкі ураження отримав 72-річний чоловік.