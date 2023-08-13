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Армія РФ вранці вбила 7 людей на Херсонщині. Серед них - немовля

Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину.
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Фото: МВС

Армія країни-агресора РФ 13 серпня обстріляла населені пункти Херсонської області. Через російську агресію загинули 7 людей. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ", - зазначив він.

У селі зафіксовано 12 прильотів. Відомо, що загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована. Наразі вона отримує медичну допомогу. 

Крім того, внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей - двоє чоловіків та жінка, а також немовля.

Ще одна дитина - хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні  у тяжкому стані. Пізніше стало відомо, що він помер.

Фото 2 — Армія РФ вранці вбила 7 людей на Херсонщині. Серед них - немовля
Фото 3 — Армія РФ вранці вбила 7 людей на Херсонщині. Серед них - немовля
Фото 4 — Армія РФ вранці вбила 7 людей на Херсонщині. Серед них - немовля

Обстріляла армія РФі магазин у Комишанах. Внаслідок чого 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі. 

Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 12 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.

Так, у селі Понятівка Дар'ївської громади Херсонської області 12 серпня снаряд влучив у житловий будинок. Численні травми отримав 70-річного чоловік. 

Також в селі Одрадокам’янка Тягинської громади окупанти скинули вибухівку  з дрона, влучивши прямо на подвір’я місцевих мешканців. Важкі ураження отримав 72-річний чоловік.

Автор:
Світлана Манько