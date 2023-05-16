Армія РФ з артилерії, мінометів та авіації обстріляла три райони Харківщини: є руйнування та постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Також вчора ввечері ворог масовано обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.

Крім того, у селі Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Також у Харківській області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 14 травня російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району загинуло двоє цивільних людей.