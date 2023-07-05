Армія РФ з авіації та РСЗВ обстріляла 12 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 4 липня ворог завдав удару по 12 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за останню добу ворог здійснив 60 обстрілів по 12 населеним пунктам Запорізької області.

"Оріхів постраждав від авіаційного удару, Левадне, Новодарівка та Малинівка потерпіли від 7 обстрілів з РСЗВ, Новотроїцьке, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Чарівне пережили 52 артилерійських обстріли", - зазначив Малашко.

Він додав, що за добу зафіксовано руйнування 17 цивільних об'єктів.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Напередодні окупанти здійснили 61 обстрілі 16 міст і сіл Запорізької області. Через російську агресію одна людина отримала поранення.