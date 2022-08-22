- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ з авіації вдарили ракетою по Одещині
Зранку 22 серпня Росія завдала удару по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Вранці ворог з літака Су-35 ракетою Х-59 наніс удар по одному з об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає", - зазначив він.
Як повідомили в Одеській міській раді з посиланням на Оперативне командування "Південь", ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, Х-59 — високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії.
Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 17 серпня атакували Одеську область двома ракетами Х-22, застосували літаки стратегічної авіації Ту-22М3. Внаслідок удару четверо мирних жителів отримали поранення.