Армія РФ з бойових гелікоптерів обстріляла села на Харківщині

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи бойові гелікоптери обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди.

Також у селі Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік.

Крім того, внаслідок обстрілу з гелікоптера села Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа на полі.

У селі Сінельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки та господарчі споруди.

Як зауважив Синєгубов, на Харківщині залишається високою мінна небезпека. Так, у районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Біля селі Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований з вибуховим пораненням.

Напередодні внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району було пошкоджено будинок. Також у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.