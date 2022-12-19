Армія РФ завдала удару по центру Херсона

Російські окупаційні війська протягом доби 18 грудня 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Вже зранку наступного дня загарбники вдарили по центру Херсона.

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Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

В Херсоні в результаті удару пошкоджено будівлю Херсонської ОВА. Внаслідок атак по регіону 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

По мирних населених пунктах області ворог вів вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

"Загарбники продовжують атакувати житлові квартали Херсона. Поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки", — додав Янушевич.

Окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Так, російська армія 17 грудня обстріляла село Степанівка в передмісті Херсона, внаслідок чого загибла жінка.

Зранку того ж дня російській війська завдали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона, внаслідок чого загинув у автівці 36-річний чоловік, а 70-річну жінку з пораненням була доправлена до лікарні.