Армія РФ за добу обстріляла Херсон 30 разів

Російські окупаційні війська протягом доби 22 грудня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив очільник області.

Він додав, що ворог обстріляв Херсон 30 разів – били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли минулої доби одна людина загинула, двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

21 грудня у Херсоні окупанти обстріляли суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.