Армія РФ за добу випустила 248 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 21 березня 47 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів.

51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення: двоє людей дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 20 березня 66 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів". Херсон потрапляв під ворожий удар тричі.