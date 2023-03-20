Армія РФ за добу випустила 385 снарядів по Херсонщині: є постраждалі

Російські окупаційні війська протягом доби 19 березня 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила 86 обстрілів, випустивши 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази.

13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення - шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 18 березня через ворожі обстріли дві людини дістали поранення.