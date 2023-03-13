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Армія РФ за добу випустила майже 340 снарядів по Херсонщині

Армія РФ за добу випустила майже 340 снарядів по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 12 березня 56 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 56 обстрілів, випустивши 337 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він.

Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази. Три снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.

Крім того, Прокудін повідомив, що за минулу добу з деокупованої території Херсонської області евакуйовано –  48 осіб.

Нагадаємо, протягом доби 11 березня російські окупаційні війська 29 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Тоді в Херсоні 3 людини загинули, ще троє - дістали поранення.

Автор:
Ніна Комащенко