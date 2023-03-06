Армія РФ за добу випустила майже 360 снарядів по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 5 березня 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські загарбники 74 рази обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Житлові квартали Херсона російська армія обстріляла чотири рази. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Від російських обстрілів вчора постраждали мікрорайони Острів та ХБК, а також населені пункти Антонівка, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Інженерне.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 3 людини, з яких 2 – це діти.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ 5 березня з мінометів вдарила по селу Понятівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка та двоє дітей.