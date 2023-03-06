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Армія РФ за добу випустила майже 360 снарядів по Херсонщині
Російські окупаційні війська протягом доби 5 березня 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Там зазначають, що російські загарбники 74 рази обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.
Житлові квартали Херсона російська армія обстріляла чотири рази. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Від російських обстрілів вчора постраждали мікрорайони Острів та ХБК, а також населені пункти Антонівка, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Інженерне.
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 3 людини, з яких 2 – це діти.
Зазначимо, армія країни-агресора РФ 5 березня з мінометів вдарила по селу Понятівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка та двоє дітей.