Армія РФ за минулу добу 42 рази відкривала вогонь по населеним пунктам Херсонщини

Російські окупаційні війська протягом доби 29 січня 42 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП", - йдеться у повідомленні.

Херсон армія РФ обстріляла 13 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинули 3 людини, 8 цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше, 27 січня російська армія обстріляла житлові квартали в Херсонському районі, через що загинуло дві жінки. Крім того, тоді внаслідок обстрілу селища Комишани було поранено трьох людей. 25-річна жінка від отриманих ран померла.