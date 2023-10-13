Армія РФ завдала 150 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 12 жовтня ворог здійснив 150 ударів по 22 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 137 артобстрілів прийшлися по території Новояковлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Плавнів, Лобкового, Кам'янського та інших прифронтових міст та сіл.

Також ворог здійснив авіаційний удар по Новоданилівці, 5 БПЛА-атак по Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також 7 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Роботиного й Малої Токмачки.

Як повідомив очільник області, внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62 річна жінка.

За добу надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні внаслідок ракетного удару по Привітному загинула 74-річна жінка. Тоді за добу ворог здійснив 148 ударів по 27 населеним пунктам Запорізької області.