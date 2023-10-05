Армія РФ завдала 189 ударів по Запорізькій області: двоє поранених

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 4 жовтня ворог здійснив 189 ударів по 23 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Преображенки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів й Кам'янського.

Також окупанти здійснили 4 авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 9 БПЛА-атак Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки й Степового, а також 13 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я та Степового.

Як повідомив очільник області, внаслідок артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна мешканка Оріхова – їх оперативно доправлено до лікувальних установ.

За добу надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за добу 3 жовтня військовослужбовці РФ завдали 122 удари по 22 населених пунктах Запорізької області. Окупанти вгатили 4 авіаснарядами по Оріхову та Новодарівці