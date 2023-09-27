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Армія РФ завдала 4 авіаудари по Запорізькій області: загинув чоловік

Запорізька область
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 26 вересня ворог здійснив 130 ударів по 27 населених пунктах. Загинув 66-річний житель Оріхова.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 116 артилерійських обстрілів прийшлися по території Юрківки, Оріхова, Гуляйполя, Левадного, Малих Щербаків, Преображенки, Степногірська, Степового, Лук'янівського, Приморського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Фото 2 — Армія РФ завдала 4 авіаудари по Запорізькій області: загинув чоловік

Крім того, зафіксовано 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки Гуляйполя, Малинівки й Малої Токмачки, а також 6 РСЗВ-обстріли Новодарівки, Таврійського, Роботиного та Малої Токмачки.

Фото 3 — Армія РФ завдала 4 авіаудари по Запорізькій області: загинув чоловік

Як повідомив очільник області, внаслідок артобстрілу Приморського поранено 56-річного чоловіка – його доправлено до лікувальної установи у важкому стані. Також ворожа артилерія забрала життя 66-річного жителя Оріхова.

За добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Фото 4 — Армія РФ завдала 4 авіаудари по Запорізькій області: загинув чоловік

Російські окупанти протягом доби 25 вересня завдали 124 удари по 23 містах та селах у Запорізькій області. Внаслідок російської агресії загинув 70-річний житель Плавнів, а 64-річний житель Гуляйполя отримав поранення. 

Автор:
Світлана Манько