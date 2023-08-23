Армія РФ завдала 97 ударів по Запорізький області: під ворожим вогнем були 24 населені пункти

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 22 серпня ворожа армія завдала 97 ударів по 24 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 84 артилерійські обстріли по території Магдалинівки, Оріхова, Залізничного, Гуляйполя, Малої Токмачки, Левадного, Степового, П'ятихаток, Павлівки, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано ракетний удар по Запоріжжю, авіаційний – по Єгорівці, шість БПЛА-атак по Малинівці та Новодарівці, а також чотири РСЗВ-обстріли по Приморському, Лук'янівському й Новодарівці.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, вночі 22 серпня армія країни-агресора РФ завдала удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею пошкоджено 4 багатоповерхові будинки.

Напередодні окупанти завдали 96 ударів по 30 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.