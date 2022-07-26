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Армія РФ завдала масованого ракетного удару по півдню України
У ніч на 26 липня російські війська завдали ракетного удару із застосуванням авіації по півдню України. В Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні.
Так, на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Миколаївщині РФ атакувала портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.
Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.
Зазначимо, вранці 26 липня потужні вибухи прогриміли у Миколаєві. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.