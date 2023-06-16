Армія РФ завдала масованого удару по Херсону — понад 20 людей дістали поранення

Російські окупаційні війська ввечері 16 червня щільно обстріляла Херсон. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 23 людини.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед постраждалих — троє дітей. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Усіх постраждалих госпіталізували.

Під ворожий вогонь потрапили Таврійський мікрорайон, Корабельний район та центральна частина міста.

Внаслідок атаки пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі, лінії електропередачі.

"Укриття врятувало життя багатьом людям", — зауважив Єрмак.