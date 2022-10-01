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Армія РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву та Одеській області
Зранку 1 жовтня війська Російської Федерації двома ракетами, ймовірно "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури в Одеській області. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
В результаті атаки пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа. Рятівники оперативно прибули на місце влучання та ліквідували загорання. Постраждалих немає.
Крім того, в цей самий час російська ракета С-300 зруйнувала квартири на 5 та 4 поверхах в житловому будинку, повідомив мер Олександр Сєнкевич.
Також постраждали автомобілі, які були припарковані у дворі. Загиблих немає, деякі жителі отримали легкі травми.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Наразі на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекрити", — додав очільник міста.
Днем раніше, 30 вересня, у Миколаєві та на його околицях пролунало 7 вибухів . Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район обласного центру. Одна ракета влучила у 9-поверхівку.