Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Армія РФ завдала ракетних ударів по школі та приватному сектору Покроваська

Армія РФ завдала ракетних ударів по школі та приватному сектору Покроваська

Російські окупаційні війська ввечері 3 листопада відкрили вогонь по Покровську Донецької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Три ракети окупанти запустили по місцевій школі. Ще влучання зафіксовану в приватному секторі міста.

"Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", — додав Тимошенко.

Днем раніше, 2 листопада, в Донецькій області окупаційні війська рф поцілили у мирні домівки, вбили та поранили цивільних мешканців. Тоді за добу в регіоні ворожих атак зазнали 15 населених пунктів. Армія рф випустила снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Курахове, Торецьк, Українськ, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, Нью-Йорк, селах Времівка, Дружба, Іванопілля, Карлівка, Максимільянівка, Павлівка.

До цього у Бахмуті росіяни вбили одну людину та спричинили пожежу в будівлі технікому. А в Краматорську противник атакував одне із промислових підприємств.

Автор:
Віта Молодан