Армія РФ завдала ракетних ударів по школі та приватному сектору Покроваська

Російські окупаційні війська ввечері 3 листопада відкрили вогонь по Покровську Донецької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Три ракети окупанти запустили по місцевій школі. Ще влучання зафіксовану в приватному секторі міста.

"Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", — додав Тимошенко.

Днем раніше, 2 листопада, в Донецькій області окупаційні війська рф поцілили у мирні домівки, вбили та поранили цивільних мешканців. Тоді за добу в регіоні ворожих атак зазнали 15 населених пунктів. Армія рф випустила снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Курахове, Торецьк, Українськ, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, Нью-Йорк, селах Времівка, Дружба, Іванопілля, Карлівка, Максимільянівка, Павлівка.

До цього у Бахмуті росіяни вбили одну людину та спричинили пожежу в будівлі технікому. А в Краматорську противник атакував одне із промислових підприємств.