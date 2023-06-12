Армія РФ завдала ракетних ударів по Харківщині: є руйнування та постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вранці внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району зазнав поранення 40-річний чоловік.

Вночі ворог також завдав ракетного удару по селу Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. Так як у будинках ніхто не проживав, минулося без постраждалих.

Крім того, біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району, пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.

Також у Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки.

У селі Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.

А у селі Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненнями.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі, де виникла пожежа.