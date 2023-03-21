Армія РФ завдала ракетного удару по Авдіївці

Протягом минулої доби російські окупаційні війська двічі здійснили артобстріл та завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. У місті пошкоджено будинки, територія АКХЗ та харчове підприємство.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, Адіївка зазнала двох артобстрілів та ракетного удару – пошкоджено будинки на 4 вулицях, територію АКХЗ та харчове підприємство. Внаслідок обстрілу двоє цивільних людей отримали поранення.

Крім того, щонайменше 5 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді, зокрема, Ласточкине потрапило під артобстріл та ракетний удар. У Мар’їнській громаді відбуваються артобстріли в Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Георгіївці.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Бахмуті.

У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, дитсадок, газопровід і водопровід.

У Соледарській громаді під ворожими обстрілами були села Васюківка і Роздолівка. Також зафіксовано хаотичні обстріли Торецької та Часовоярської громад.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях.

За словами очільника області, всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини.

Нагадаємо, 20 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Також у Костянтинівці обстрілами пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, у Бахмуті - 3 багатоповерхівки.