Армія РФ завдала ракетного удару по Богодухіву: пошкоджено 13 житлових будинків та дитячий садок

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківської області. Минулої доби ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеренарне та інші міста і села.

Внаслідок ракетного удару по місту Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка.

Як повідомив очільник області, через російську агресію отримав поранення 62-річний чоловік. Він госпіталізований у легкому стані.

Також протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано більше 150 ударів.

Крім того, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.

"На лінії зіткнення ворог спробував просунутися вперед в районі Крохмального, але отримав відсіч та відступив з втратами", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні по селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.