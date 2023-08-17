Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі 17 серпня ворог атакував Новомосковський район ракетами. Обійшлося без жертв серед населення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі", - зазначив Лисак.

За його словами, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

"Без світла залишилися 10 тис людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили", - повідомив Лисак.

Він додав, що інші наслідки атаки нині уточнюються.

Нагадаємо, вночі 15 серпня у Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.

Також вранці 12 серпня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Кривому РогуДніпропетровської області.