Армія РФ завдала ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Запорізькій області

Російські окупаційні війська вночі 26 січня нанесли 2 ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. За попередньою інформацією, загарбники застосовували ракети С-300.

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Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Внаслідок атаки вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Інформація про постраждалих не повідомляється.

В ОВА зауважили, що критична інфраструктура залишається для країни-терориста ціллю №1.

"Не в силах впоратись з нашими Збройними силами, ворог гатить по мирних домівках і об’єктах енергетики, сподіваючись посіяти в наших душах темряву, страх і зневіру", — додали в адміністрації.

Раніше, 25 січня російські окупаційні війська також обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого зруйновано будинок. Під завалами будинку опинилася жінка, вона загинула.

До цього окупанти в ніч на 22 січня вдарили ракетами по Запорізькій області. Внаслідок вибуху у Лежине пошкоджені будинки, водогін, газогін та ЛЕП.