Армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. На світанку 28 серпня ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Постраждали житлові будинки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу", - зазначив Лисак.

За його словами, зруйновані два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Також зайнялася господарська споруда.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару наразі уточнюються.

Крім того, окупанти двічі за ніч атакували з артилерії Нікопольський район. Обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Пошкодження отримав житловий будинок.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 22 серпня ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Постраждав чоловік.

Також 12 серпня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Війська РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу 31 липня. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, інша зруйнувала секцію з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку.

Тоді загинуло шість людей, постраждало понад 80, серед них 7 дітей.