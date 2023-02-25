Армія РФ завдала ракетного удару по Куп'янську: пошкоджено житловий будинок

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, який стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що у селі Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу села Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок.

За словами очільника області, жерт серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, зранку 23 лютого ворог завдав удару з ЗРК С-300 по адміністративній будівлі у смт Дворічна Куп‘янського району. 2 людей - чоловік і жінка отримали поранення.

Під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС.