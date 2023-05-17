- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву — одна людина постраждала (ФОТО/ВІДЕО)
Близько 23:08 16 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Зафіксували руйнування, постраждала одна людина.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Внаслідок атаки в місті сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону, де виникли також пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки та магазини. Також зафіксували влучання по об’єкту промислової інфраструктури.
Щодо атак на область, то о 08:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. О 09:53 та 17:28 окупант здійснили артилерійський обстріл по Очакову та береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напередодні, в ніч на 13 травня під ворожий вогонь також потрапив Миколаїв. Внаслідок атаки троє людей постраждали. До цього в ніч на 7 травня російські війська здійснили ракетний обстріл Миколаївської області. Тоді було пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території.