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Армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області: є постраждалі

Армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області: є постраждалі

Окупаційні війська ввечері 21 березня здійснили ракетний удар по Одеській області. Ворог задіяв винищувачі СУ-35 для пуску ракет з моря.

Про це повідомила пресслужба Одеської районної військової адміністрації (ОРВА).

"Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок", - розповів начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Внаслідок атаки є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділи ДСНС станом на 20:40 локалізували пожежу.

Нагадаємо, на початку березня в Одеській області зафіксовано влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки. 

Тоді також за результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони було збиття ракет. 

Автор:
Віта Молодан