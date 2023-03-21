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Армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області: є постраждалі
Окупаційні війська ввечері 21 березня здійснили ракетний удар по Одеській області. Ворог задіяв винищувачі СУ-35 для пуску ракет з моря.
Про це повідомила пресслужба Одеської районної військової адміністрації (ОРВА).
"Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок", - розповів начальник Одеської РВА Юрій Крук.
Внаслідок атаки є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділи ДСНС станом на 20:40 локалізували пожежу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, на початку березня в Одеській області зафіксовано влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки.
Тоді також за результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони було збиття ракет.