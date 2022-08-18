Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

Уночі 18 серпня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Запоріжжю, чотири ракети влучили в інфраструктурний об'єкт.

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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району", - зазначив він.

За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню.

"Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, прифронтове місто Оріхів Запорізької області 16 серпня зазнало масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ,