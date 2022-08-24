Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

У ніч проти 24 серпня армія країни-агресора РФ двічі обстріляла два райони Запоріжжя. За попередніми даними, жертв немає.

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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Перший удар був після опівночі.

"Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах", - зазначив він

За словами Старуха, наразі немає достовірної інформації щодо постраждалих.

Як повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, близько четвертої години ранку ворог знову вдарив по Запоріжжю.

"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста", - зазначив він.

На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пізніше він повідомив, що внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

"На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. На місці вже працюють відповідні комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові ушкоджені будівлі, повідомляйте про це на "15-80", - зазначив Куртєв.

Серед людей постраждалих немає.

Зазначимо, уночі 18 серпня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Запоріжжю, чотири ракети влучили в інфраструктурний об'єкт.