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- Війна Війна
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- Події
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Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю
Російські війська ввечері 18 листопада атакували Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
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Ціллю ворога став об’єкт промислової інфраструктури, по якому і було зафіксоване влучання. Об'єкт частково пошкоджений.
"Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Подробиці згодом. Бережіть себе!", — написав Старух в Telegram.