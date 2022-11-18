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Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

Російські війська ввечері 18 листопада атакували Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Ціллю ворога став об’єкт промислової інфраструктури, по якому і було зафіксоване влучання. Об'єкт частково пошкоджений.

"Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Подробиці згодом. Бережіть себе!", — написав Старух в Telegram.