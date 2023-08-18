Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: постраждали багатоповерхівки та школи

Російська окупаційна армія вдень 18 серпня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав він.

Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері у трьох багатоповерхових будинках.

"Від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Незначні ушкодження отримали два заклади освіти", - зауважив Куртєв.

Наразі фахівці здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару.

Інформація по постраждалим на цей час не надходила.

Зауважимо, російська армія ввечері 10 серпня вчергове завдала удару по Запоріжжю, пошкодивши об‘єкт цивільної інфраструктури. Тоді одна людина загинула.

Напередодні внаслідок удару по Шевченківському масиву в Запоріжжі руйнування отримав тамтешній храм Петра й Павла Православної церкви України. Загинуло ж троє людей.