Армія РФ завдала трьох авіаційних ударів по Оріхову

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 6 серпня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 69 обстрілів по 24 населених пунктах за добу завдали військові РФ.

"За минулу добу ворог здійснив 61 артилерійський обстріл по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Приютного, Новодарівки, Новоандріївки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Левадного, Темирівки, Верхньої Терси, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Малих Щербаків, Кам'янського та Новоіванівки", - зазначив Малашко.

Він додав, що три авіаційні удари зазнав Оріхів, зафіксовано обстріли з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці, Малинівці, Гуляйпільському й Лобковому.

Як повідомили в МВС, в Оріхові у житловий будинок влучила російська ракета.

Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл, тому надзвичайники припинили роботу на висоті.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, за добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.