Армія РФ завдала ударів КАБами по Харківщині, на Херсонщині є загиблий та поранені: ситуація у регіонах

У Харківській області за добу з артилерії та мінометів російські війська обстріляли понад 12 населених пунктів. Також російські загарбники випустили по Херсонщині 310 снарядів, загинула одна людина.

Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Війська РФ пізно ввечері вдарили по Нікополю з важкої артилерії, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор двічі вдарив по Нікополю. Пізно ввечері обстріляв з важкої артилерії. Туди прилетіли півдесятка снарядів”, - зауважив він.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

На Херсонщині є загиблий та поранені

Минулої доби російські загарбники випустили по Херсонщині 310 снарядів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА", - заначив очільник ОВА.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

Він додав, що через російську агресію одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Окупанти обстріляли понад 12 населених пунктів Харківщини

Як повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих.

Загарбники вночі обстріляли дві громади на Сумщині

Уночі 12 січня російські війська обстріляли Свеську та Великописарівську громади Сумської області. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

“Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади”, - ідеться у повідомленні.

По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано два вибухи, по Свеській громаді росіяни завдали мінометного обстрілу, зафіксовано також два вибухи.

Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Запорізької області

Військовослужбовці РФ завдали 47 ударів по 13 містах та селах Запорізької області, Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

40 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

7 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Чарівне й Роботине.

За добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.