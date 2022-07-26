Армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Харкова

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор Харкова і Харківської області. Російські військові вранці, 26 липня, нанесли ракетний удар по Слобідському району Харкова, обстрілювали Чугуєв та Балаклійську громаду.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району", - зазначив він.

Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

Крім того, окупанти знову наснесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

"Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди", - зазначив Синєгубов.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

"Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни «поливають» наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка", - підкреслив глава ОВА.

Зазначимо, 25 липня окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами.