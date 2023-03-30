Армія РФ завдала ударів по Донецькій області: є загиблий та поранені

Російські окупаційні війська в ніч на 30 березня завдали ракетного удару по Кутузовці та Дружківці Донецької області.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Кутузовці Добропільської громади — пошкоджено 2 будинки. Інша ракета прилетіла у Дружківку — пошкоджено будинок", - зазначив він.

Загалом, 29 березня на Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів, у тому числі 2 обстріли Ураганами касетними боєприпасами — пошкоджено 2 будинки у Кураховому і 2 будинки в Островському.

На Горлівському напрямку відомо про 4 поранених цивільних та 2 пошкоджені багатоповерхівки у Бахмуті.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Закітному Лиманської громади, зафіксовано поодинокі обстріли в Сіверській громаді.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 5.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram очільника ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 28 березня поранили пʼятьох жителів Донецької області, атакувавши кілька населених пунктів регіону.