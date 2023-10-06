Армія РФ завдала ударів по Донецькій області: в ОВА розповіли подробиці

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільних мешканців Донецької області. Протягом 5 жовтня, внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох місцевих жителів: у Плещіївці і Новомихайлівці.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

На Волноваському напрямку росіяни ударили по Новоукраїнці фософорними боєприпасами.

Згідно з повідомленням, у Мар'їнській громаді під обстріли потрапили Красногорівка, Зоряне, Катеринівка і Єлизаветівка. Вранці масованого артобстрілу зазнала Авдіївка, а напередодні ввечері під обстріл потрапив приватний сектор Курахівки.

У Костянтинівській громаді російські снаряди пошкодили 13 будинків в Іванопіллі, обстріляні околиці Маркового. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Дружбі, на Неліпівку ворог скинув авіабомбу. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 будинків.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську. У Званівській громаді під обстрілами Переїзне, у Лиманській — Торське, Зарічне і Ямпіль.

Нагадаємо, протягом минулої доби, внаслідок російський атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення.