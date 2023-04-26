Армія РФ атакувала 17 населених пунктів Харківської області: є жертви

Російській окупаційні війська 25 квітня обстріляли щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.

Про це в ранковому зведенні, 26 квітня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За уточненою інформацію, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років. Ще 10 людей дістали поранення. Чотирьох постраждалих госпіталізували, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці.

Загалом за минулу добу під ворожий вогонь потрапили Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти.

Також тривають роботи з розмінування. 25 квітня піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 138 вибухонебезпечних предметів.

Протягом попередньої доби, 24 квітня під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Тоді внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна загинула жінка.