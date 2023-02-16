Армія РФ завдала ударів по Харкову

Російські окупаційні війська вночі 16 лютого черговий раз відкрили вогонь по Харкову, місцеві жителів чули вибухи.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — написав Синєгубов в своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, по місту росіяни завдали ударів ракетами С-300. Цілилися по б'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 22:52, загроза тривала майже годину.

Напередодні, 12 лютого, армія РФ також атакувала Харків, завдавши ударів по місту ракетами С-300. Поранення тоді отримав 35-річний чоловік.

Також вночі 10 лютого окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано біля 10 вибухів у місті.