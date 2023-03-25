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Армія РФ завдала ударів по Херсонській області. Є жертви

Обстріл Херсонської області, обстріл Херсона
Ранковий обстріл смт Білозерка на Херсонщині 24 березня. Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська за добу, 24 березня, убили двох людей в Херсонській області. Ще шестеро осіб дістали поранення. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За день окупанти здійснили 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів". Обласний центр, місто Херсон росіяни обстріляли 7 разів за добу.

Щодо руйнувань, то 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад. Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 59 осіб.

Зокрема, відомо, що зранку 24 березня ворожі снаряди влучили і в складське приміщення, але пожежу швидко ліквідували рятувальники.

До цього, протягом доби 23 березня російські окупаційні війська 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Зокрема,12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.

Днем раніше, протягом доби 22 березня окупанти здійснили  54 обстріли Херсонської області, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Автор:
Віта Молодан