Армія РФ завдала удару по пожежній частині в Херсоні

Військові Російської Федерації 5 січня атакували Херсон. Зокрема, ворог поцілив по пожежній частині ДСНС. Про це в Facebook повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

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"Чи можна уявити, що в цивілізованому світі будуть знищувати пожежні підрозділи? Чи можна уявити, що люди, які рятують життя, можуть бути загрозою? Ворог завдав удару по нашій пожежній частині. Попередньо без постраждалих. Все те, що ми намагаємося відновити після деокупації міста, вони намагаються знищити", - прокоментував він.

В цей же час очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти також завдали удару по будинку в центральній частинуі міста. Внаслідок атаки загинув 18-річний чоловік.

Нагадаємо, за добу 4 січня російські військові 48 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів поранено троє людей.

До цього, 2 січня через російські обстріли на Херсонщині загинули 2 людини, 9 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.