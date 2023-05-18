Армія РФ знову атакувала Київ: уламки ракет виявили у двох районах

У ніч на 18 травня країна-агресор РФ вдев’яте від початку травня атакувала Київ. Ворог задіяв крилаті ракети та дрони. Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Зафіксовано падіння уламків в Дарницькому та Деснянському районах столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ. Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загорянння на території гаражного кооперативу. Наразі пожежа ліквідована. У цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було.

Нагадаємо, вночі 16 травня армія країни-агресора РФ здійснила комплексну атаку на Київ із застосуванням БпЛА та ракет. Українські захисники ліквідували переважну більшість повітряних цілей. Падіння уламків тоді зафіксували у п'яти районах столиці.