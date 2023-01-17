Армія РФ знову атакувала критичну інфраструктуру у Херсоні: пошкоджені адмінбудівлі

Російські окупаційні війська 17 січня обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, це вже другий удар по підприємству. Вперше окупанти ударили по об'єкту 15 січня, тоді уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.

Міністр культури та інформаційної політики повідомив, що армія РФ вночі обстріляла Херсонський академічний обласний театр ляльок та міську типографію.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 16 січня 102 рази відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.