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Армія РФ знову атакувала Одрадокамʼянку авіабомбами: є поранені (ФОТО)
Троє осіб були поранені 13 вересня внаслідок двох чергових атак російських окупаційних військ по селу Одрадокамʼянка Тягинської громади Бериславського району Херсонської області.
Зокрема, як повідомляє обласна військова адміністрація, через ранковий удар постраждала 81-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та контузія. Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають меддопомогу.
Також через авіаудар по Одрадокамʼянці постраждав 74-річний місцевий житель. Він отримав поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузію. Його теж доправили до лікарні.
Як уточнюють у Херсонській обласній прокуртурі, російські військові атакували керованими авіабомбами село близько 9:50. За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, близько 12:20 ворог завдав ще одного удару по населеному пункту. Постраждав 41-річний чоловік. Його доставили до медичного закладу з пораненням голови та ніг.
Нагадаємо, що 2 вересня внаслідок застосування армією РФ по Одрадокамʼянці керованих авіабомб загинула одна людина і ще дві були поранені. 7 серпня в цьому ж селі через влучання авіабомби загинули двоє жінок та один чоловік. Ще чотири жінки були поранені.