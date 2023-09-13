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Армія РФ знову атакувала Одрадокамʼянку авіабомбами: є поранені (ФОТО)

Одрадокамʼянка 13 вересня
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Троє осіб були поранені 13 вересня внаслідок двох чергових атак російських окупаційних військ по селу Одрадокамʼянка Тягинської громади Бериславського району Херсонської області.

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Зокрема, як повідомляє обласна військова адміністрація, через ранковий удар постраждала 81-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та контузія. Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають меддопомогу.

Також через авіаудар по Одрадокамʼянці постраждав 74-річний місцевий житель. Він отримав поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузію. Його теж доправили до лікарні.

Як уточнюють у Херсонській обласній прокуртурі, російські військові атакували керованими авіабомбами село близько 9:50. За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Крім цього, близько 12:20 ворог завдав ще одного удару по населеному пункту. Постраждав 41-річний чоловік. Його доставили до медичного закладу з пораненням голови та ніг.

Фото 2 — Армія РФ знову атакувала Одрадокамʼянку авіабомбами: є поранені (ФОТО)
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Фото 3 — Армія РФ знову атакувала Одрадокамʼянку авіабомбами: є поранені (ФОТО)
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Фото 4 — Армія РФ знову атакувала Одрадокамʼянку авіабомбами: є поранені (ФОТО)
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що 2 вересня внаслідок застосування армією РФ по Одрадокамʼянці керованих авіабомб загинула одна людина і ще дві були поранені. 7 серпня в цьому ж селі через влучання авіабомби загинули двоє жінок та один чоловік. Ще чотири жінки були поранені.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов