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Армія РФ знову масовано обстріляла Херсонщину: 11 людей дістали поранення
Російські окупаційні війська протягом доби 1 березня 87 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Російська армія 87 разів обстріляла Херсонщину. По мирних населених пунктах області випустили майже 500 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться у повідомленні.
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Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них – однорічний малюк. Дитині уламками скла поранило обличчя та вуха. Зараз хлопчик знаходить в лікарні, його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 28 лютого ворог 86 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.