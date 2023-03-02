Армія РФ знову масовано обстріляла Херсонщину: 11 людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 1 березня 87 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російська армія 87 разів обстріляла Херсонщину. По мирних населених пунктах області випустили майже 500 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Херсон росіяни атакували двічі. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них – однорічний малюк. Дитині уламками скла поранило обличчя та вуха. Зараз хлопчик знаходить в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 28 лютого ворог 86 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.