Армія РФ знову масовано обстріляла Херсонщину: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 26 лютого 97 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 97 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП", - йдеться у повідомленні.

Херсон армія РФ атакувала 21 раз – ворог вкрив вогнем житлові квартали міста. Через обстріли пошкоджено домівки херсонців.

Минулої доби на Херсонщині російські обстріли обірвали життя 1 людини, ще 2 особи дістали поранення.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 25 лютого ворог 78 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.