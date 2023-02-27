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Армія РФ знову масовано обстріляла Херсонщину: одна людина загинула
Російські окупаційні війська протягом доби 26 лютого 97 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
"Російські загарбники 97 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП", - йдеться у повідомленні.
Херсон армія РФ атакувала 21 раз – ворог вкрив вогнем житлові квартали міста. Через обстріли пошкоджено домівки херсонців.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби на Херсонщині російські обстріли обірвали життя 1 людини, ще 2 особи дістали поранення.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 25 лютого ворог 78 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.